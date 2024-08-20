Германия до конца года поставит Украине еще четыре системы IRIS-T

В правительстве Германии заявили, что планируют до конца года поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, которого цитирует dpa.

Также, по его словам, в Украину будут доставлены 10 зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

"Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России (Владимир Путин), не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства", – сказал Бюхнер.

Реклама:

Напомним, в минувшие выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.

В правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.