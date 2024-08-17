В МИД прокомментировали сообщения о немецкой помощи для Украины

Сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине являются некорректными и манипулятивными.

Об этом в комментарии Укринформу заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает "Европейская правда".

"Сообщение о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении помощи на следующий год вдвое", – отметил он.

Представитель МИД отметил, что в Германии действительно продолжается бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По его словам, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

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"Сейчас, как и в прошлом году, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", – напомнил Тихий.

Он заверил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами над сохранением и укреплением поддержки Украины. "Подчеркиваем, что каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, – это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии", – акцентировал спикер МИД.

Он добавил, что украинская сторона благодарна Германии, которая остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки Украины, а также отметил, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и является стратегически важной для защиты жизней в дальнейшем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", – отметил Тихий.

Представитель МИД также выразил надежду на быструю и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь", – отметил он.

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

Накануне стало известно, что руководители правительственной коалиции в Германии достигли финального компромисса относительно бюджета на 2025 год.

Как и в старом, так и в новом проекте предполагается, что военная помощь Украине будет сокращена примерно вдвое – с 8 до 4 млрд евро.