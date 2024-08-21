Кулеба: С ратификацией Римского статута Украина сделала шаг к ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда Украина сделала важный шаг на пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом Кулеба написал в среду в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что после ратификации Верховной Радой Римского статута в среду Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.

"Сделав этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия", – подчеркнул министр.

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Украина, по его словам, уже эффективно сотрудничает с МУС для обеспечения всесторонней ответственности за все преступления, совершенные Россией в ходе российской агрессии, а теперь эта работа будет еще более эффективной.

"С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг на пути к вступлению в ЕС", – подчеркнул Кулеба.

Обязательство ратифицировать Римский статут есть в Соглашении об ассоциации Украины и ЕС. Также ратификация статута является обязательной для всех стран-членов ЕС.

Украинский парламент в среду поддержал ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но до сих пор не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

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