СМИ: Правящая партия Грузии хочет объявить православие государственной религией

Оппозиционные грузинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что правящая партия "Грузинская мечта" планирует объявить православие государственной религией.

Об этом заявил оппозиционный телеканал Formula TV, информацию которого опубликовало также SOVA, пишет "Европейская правда".

Журналисты выяснили, что "загадочный" пункт предвыборной программы "Грузинской мечты" предусматривает провозглашение православия государственной религией – такую информацию им подтвердили несколько источников.

В понедельник 26 августа в Патриархии Грузии якобы уже состоялась встреча по этому вопросу с участием церковников самого высокого уровня после того, как от властей скрыто поступила такая инициатива.

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Против якобы выступает Патриарх всея Грузии Илия II с аргументом, что в этом нет необходимости и исторический момент для такого шага еще не наступил. Также контраргументом некоторых церковников является то, что в таком случае и церковь станет менее независимой от государства.

Официальных заявлений от власти также еще не было, однако в "Грузинской мечте" открыто говорили о том, что ставят целью "защиту идентичности и национальных ценностей Грузии", а основатель партии Бидзина Иванишвили говорил, что в ближайшем будущем общество сообщат об "очень важном вопросе экзистенциальной важности для Грузии и христианской веры".

Как известно, этим летом парламент Грузии несмотря на критику поддержал пакет законов, ограничивающий права ЛГБТ.

На днях премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что запрет политических партий – это "демократический процесс".

Последние его публичные выступления состоялись за бронированным стеклом после предупреждения спецслужб, что на Кобахидзе могут совершить покушение и за этим вероятно стоят "бывшие высокопоставленные чиновники грузинского правительства и бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые находятся в Украине".

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