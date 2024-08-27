ЕС осудил новые запреты "Талибана" для афганских женщин

Евросоюз осудил недавно введенные в Афганистане новые запреты "Талибана" для женщин, которые ввели законом "по распространению добродетели и предотвращению пороков".

Как сообщает "Европейская правда", заявление от имени Евросоюза опубликовал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Главный дипломат ЕС констатировал, что новый закон, которым женщин обязывают полностью закрывать все тело и лицо в случае выхода в общественные места, а также установление требования, что "голоса женщин не должны быть слышны на улице", лишает женщин в Афганистане фундаментальных прав.

Это также показало, что роль одноименного с названием закона ведомства выходит за рамки "совещательной", поскольку его уполномочили следить за соблюдением закона.

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Боррель констатировал, что это является нарушением Афганистаном его международных обязательств.

"Это еще один серьезный удар по правам афганских женщин и девушек, который мы не можем терпеть. Призываем "Талибан" прекратить систематические притеснения против афганских женщин и девушек, которые можно приравнять к преследованиям по признаку пола, что является преступлением против человечности в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, стороной которого является Афганистан", – заявил главный дипломат ЕС.

Он добавил, что это только усиливает препятствия для нормальных отношений и сотрудничества властей Афганистана с другими странами мира, хотя "Талибан" выражал заинтересованность в этом.

Ранее в августе СМИ сообщали, что несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание власти "Талибана".

Напомним, "Талибан" молниеносно вернулся к власти в Афганистане в конце лета 2021 года вскоре после того, как США и союзники начали выводить войска после десятилетий пребывания в стране, рассчитывая, что избранная власть Афганистана и обученная при поддержке Запада афганская армия сможет противостоять "Талибану" и бороться с терроризмом.

Талибы сначала заявляли, что не собираются восстанавливать драконовские правила и запреты для женщин.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.