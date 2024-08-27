ЕС осудил новые запреты "Талибана" для афганских женщин
Евросоюз осудил недавно введенные в Афганистане новые запреты "Талибана" для женщин, которые ввели законом "по распространению добродетели и предотвращению пороков".
Как сообщает "Европейская правда", заявление от имени Евросоюза опубликовал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Главный дипломат ЕС констатировал, что новый закон, которым женщин обязывают полностью закрывать все тело и лицо в случае выхода в общественные места, а также установление требования, что "голоса женщин не должны быть слышны на улице", лишает женщин в Афганистане фундаментальных прав.
Это также показало, что роль одноименного с названием закона ведомства выходит за рамки "совещательной", поскольку его уполномочили следить за соблюдением закона.
Боррель констатировал, что это является нарушением Афганистаном его международных обязательств.
"Это еще один серьезный удар по правам афганских женщин и девушек, который мы не можем терпеть. Призываем "Талибан" прекратить систематические притеснения против афганских женщин и девушек, которые можно приравнять к преследованиям по признаку пола, что является преступлением против человечности в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, стороной которого является Афганистан", – заявил главный дипломат ЕС.
Он добавил, что это только усиливает препятствия для нормальных отношений и сотрудничества властей Афганистана с другими странами мира, хотя "Талибан" выражал заинтересованность в этом.
Ранее в августе СМИ сообщали, что несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание власти "Талибана".
Напомним, "Талибан" молниеносно вернулся к власти в Афганистане в конце лета 2021 года вскоре после того, как США и союзники начали выводить войска после десятилетий пребывания в стране, рассчитывая, что избранная власть Афганистана и обученная при поддержке Запада афганская армия сможет противостоять "Талибану" и бороться с терроризмом.
Талибы сначала заявляли, что не собираются восстанавливать драконовские правила и запреты для женщин.
"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.