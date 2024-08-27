В НАТО прокомментировали инцидент с "воздушным объектом", залетевшим в Польшу

В Североатлантическом альянсе отметили, что на территории соседей Украины, членов НАТО, за время полномасштабной войны уже не раз находили обломки ракет и дронов, которыми Россия атакует Украину, и такие действия РФ "потенциально опасны".

Как сообщает "Европейская правда", комментарий пресс-секретаря НАТО Фары Далалла приводит польское RMF24.

Спикер отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины на территории стран-членов неоднократно находили обломки российских ударных беспилотников и ракет.

Она сказала, что такие действия являются "безответственными и потенциально опасными".

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Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который вероятно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, который залетел из Украины, не сбили из-за атмосферных условий.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.