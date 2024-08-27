СМИ: Неонацисты обсуждали расправу над министром юстиции Швеции

Члены неонацистской группировки "Северное движение сопротивления" в закрытых чатах обсуждали возможность убийства министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера на почве антисемитизма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в расследовании газеты Aftonbladet.

Члены "Северного движения сопротивления" начали говорить о Стрёммере после того, как один из участников чата поделился интервью с министром. Там он говорил об ограничении свободы объединения для нацистских групп и других радикальных группировок.

"Спонтанно я чувствую, что мог бы представить, как убиваю еврейского лакея Гуннара Стрёммера и получить пожизненное заключение. Мои чувства подсказывают мне, что это был бы праведный поступок", – написал в ответ один из членов „Северного движения сопротивления".

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"Я тоже так думаю", – добавил другой.

В чате, с которым ознакомился Aftonbladet, также содержатся антисемитские заявления, прославление Адольфа Гитлера и угрозы в адрес геев, угрозы в сторону левоцентристских политиков, в частности экс-премьера Магдалены Андерссон.

"Северное движение сопротивления", созданное в 1997 году, исповедует открыто расистскую и антисемитскую доктрину.

Движение в 2010-х годах приобрело относительную популярность в Швеции на фоне ряда антимигрантских демонстраций, но в последние годы шведские спецслужбы не классифицируют их как угрожающие.

Напомним, недавно в Бельгии решили не объявлять обвинения трем гражданам Нидерландов по подозрению в подготовке похищения экс-министра юстиции Винсента Ван Квикенборна из-за отсутствия доказательств.