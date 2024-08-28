Туск о сбивании дронов над Польшей: Союзники советуют нам быть сдержанными

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов над польской территорией часто трудно сразу определить, не гражданский ли это объект, поэтому союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 28 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Туск отвечал на вопрос, готовы ли польские власти изменить законодательство, чтобы облегчить сбивание объектов, которые появляются в воздушном пространстве Польши во время массированных авиаударов России, направленных, среди прочего, на западную Украину.

Сейчас, согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен дать оперативный командующий генерал Мацей Клещ.

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На это Туск ответил, что "открыт" к возможному изменению правил, "и мы можем изменить правила как можно быстрее", но позже уточнил, что "проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу".

"Часто именно доли секунд делают невозможной проверку того, не гражданский ли это объект. Не заблудившийся ли это самолет", – добавил он.

Премьер-министр Польши также сказал, что "наши союзники рекомендуют определенную сдержанность", когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".

"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь каждый раз, когда в небе что-то движется. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности", – считает Туск.

Накануне, 27 августа, украинский президент Владимир Зеленский отметил, чтобы хотел помощи от Варшавы по крайней мере со сбиванием ракет над западной частью Украины, которые идут курсом в сторону Польши.

Глава польского Минобороны уже сказал, что решение о разрешении на сбивание в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО вызывает скептическую оценку среди стран НАТО.