Нарушение Россией морской конвенции ООН: Арбитраж в Гааге анонсировал слушания по существу

Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге анонсировала проведение слушаний по существу по иску Украины от 2016 года, где Россию обвиняют в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ППТС, опубликованное в среду, 28 августа.

Слушания в арбитражном производстве, инициированном Украиной против России, пройдут с 23 сентября по 5 октября 2024 года, говорится в анонсе.

"Во время слушаний будут рассмотрены вопросы по существу, а также оставшиеся вопросы юрисдикции и приемлемости", – отмечает Постоянная палата третейского суда в Гааге.

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Украина объявит вступительное слово первой 23 сентября, после нее будут выступать представители России. Так же 5 октября после украинского выступления слово предоставят России. Выступления сторон будут длиться до 20 минут и будут открыты для общественности.

Напомним, Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года"с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.

Основное возражение России заключалось в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.

В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но только в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.

Подробнее о требованиях Украины и о конкретных обвинениях в адрес РФ читайте в речи Украины относительно действий РФ вокруг Крыма и на Азове во время рассмотрения этого вопроса в Арбитражном трибунале, произнесенной в 2019 году.