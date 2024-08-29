Посол ЕС соглашается с необходимостью разрешить Украине бить вглубь РФ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова разделяет мнение высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о предоставлении Украине разрешений на удары по территории России.

Об этом она рассказала в интервью "Укринформу", пишет "Европейская правда".

Матернова вспомнила последнюю массированную ракетную атаку РФ на украинские города и отметила, что "пришло время всем нам собраться и помочь Украине защитить себя", в частности предоставить больше средств ПВО и возможностей отражать российские удары.

На вопрос, считает ли она, что Украине необходимо разрешить бить по военным целям на территории России, используя западное оружие, посол ответила: "Я могу лишь повторить слова моего руководителя, высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который очень открыто призвал отменить ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия".

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"Потому что Украине следует позволить защищаться эффективно и в соответствии с нормами международного права. Поэтому я могу только согласиться со своим начальником по этому поводу", – подчеркнула Матернова.

Напомним, 29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности.

Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в частности с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит возможности в защите неба.

Такие разрешения открывают украинским Силам обороны новые перспективы, среди которых, как утверждает ряд военных аналитиков, ограничение активности авиации противника в случае поражения на глубину хотя бы до 80 км.

СМИ также сообщали, что в Великобритании поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, поскольку опасаются ухудшения отношений с США.

На днях неофициально сообщалось, что Украина планирует предоставить Белому дому перечень целей в России для ракет ATACMS в попытке убедить Байдена.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев продолжает консультации с партнерами о возможности создания "щита ПВО" над западом Украины.