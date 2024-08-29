Кулеба рассказал, о чем шла речь на встрече глав МИД стран ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что ряд стран ЕС готовы выступать в двусторонних диалогах с другими союзниками за снятие ограничений для Киева на удары по легитимным целям в РФ.

Об этом он написал в X (Twitter) после встречи с главами МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи министр выразил ощущение неотложности предоставления уже обещанной военной помощи, включая системы противовоздушной обороны. "Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок", – написал Кулеба.

"ЕС является важной опорой коалиции в поддержку Украины, и я приветствую намерение ряда стран-членов ЕС откликнуться на призыв Украины и выступать за снятие ограничений на применение оружия по всем легитимным военным целям в России в своих двусторонних диалогах с другими членами коалиции", – рассказал он.

Реклама:

Министр также выразил благодарность странам-членам ЕС, которые пообещали активизировать соответствующие усилия и предоставить дополнительное оборудование и ресурсы для украинской энергетической системы.

"Я подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства на пути к членству в ЕС, включая историческую ратификацию Римского статута. Мы рассчитываем на поддержку государств-членов в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС в надлежащем темпе", – написал также он.

"Работая вместе, мы можем направить историю к миру, безопасности и справедливости. С этой целью мы договорились работать над новыми смелыми шагами в следующем политическом сезоне", – добавил министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

ЗРК Patriot анонсировали, в частности, в июльском пакете помощи США.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии.