Укр Рус Eng

Трамп набросился с оскорблениями на Харрис, которая не согласилась на его условия по дебатам

Новости — Воскресенье, 4 августа 2024, 09:16 — Ирина Кутелева

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набросился с оскорблениями на вице-президента Камалу Харрис после того, как представители ее штаба заявили о несогласии с предложением провести дебаты, которые будет модерировать телеканал Fox News.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

В ряде постов в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что у Харрис "низкий IQ", что у нее не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

"Я увижу ее (Харрис – ред.) 4 сентября или не увижу вообще", – написал бывший президент.

Реклама:

Трамп повторил это заявление на своем митинге в субботу вечером в Джорджии, сказав присутствующим: "Мы сделаем это с Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится", – добавил он, заявив, что вице-президент "может читать телесуфлер", но не может говорить экспромтом.

Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.

Однако в штабе Харрис заявили, что не согласятся на это предложение, настаивая, что дебаты должны пройти 10 сентября на канале ABC News, как было договорено ранее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Выборы в США Трамп Харрис
Реклама: