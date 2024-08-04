В Германии призвали усилить контроль границы с Венгрией из-за упрощения въезда для россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призывает к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.

Его заявление приводит T-online, сообщает "Европейская правда".

Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.

"Так же, как мы делаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны были бы делать то же самое. Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно", – отметил он.

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В свою очередь глава МВД Германии Нэнси Фезер в этом контексте сказала, что риск российского шпионажа и саботажа является высоким и стал еще более острым с началом войны России против Украины.

"Поэтому все партнеры ЕС должны активизировать свои усилия по защите от российского шпионажа и саботажа и не должны создавать потенциальных лазеек", – подчеркнула она.

Иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии. Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.

Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, на этой неделе пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".

Литва обратилась к Европейской комиссии в связи с решением Венгрии облегчить режим въезда для граждан России и Беларуси.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил балтийские государства в пропагандистской кампании против Будапешта.

По мнению литовского МИД, у стран-членов ЕС есть еще неиспользованные способы остановить въезд российских граждан в Шенгенскую зону, даже если Будапешт либерализует для них доступ к визам.