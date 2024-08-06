Большинство американцев никогда не слышали о кандидате Харрис в вице-президенты

Большинство взрослых американцев не знают, кто такой Тим Уолз – губернатор штата Миннесота, которого Камала Харрис выбрала своим кандидатом в вице-президенты.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос NPR/PBS/Marist, обнародованное во вторник.

Большинство взрослого населения США (71%) никогда не слышали об Уолзе или не знают, как его оценить. Показатель неузнаваемости у Уолза значительно выше, чем у двух других кандидатов на пост вице-президента, которых рассматривала Харрис – Джоша Шапиро и Марка Келли. 53% и 52% опрошенных не слышали о Шапиро и Келли, или не знают, как их оценить.

В то же время опрос, проведенный 1-4 августа, показал, что 17% взрослого населения США относятся к Уолзу положительно, а 12% – отрицательно.

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Опрос показал, что среди членов Демпартии Уолз пользуется поддержкой 31%, при этом лишь 7% членов партии относятся к нему негативно.

6 августа стало известно, что Харрис, выбранная Демократической партией для участия в нынешних президентских выборах, определила своим кандидатом в вице-президенты губернатора штата Миннесота Тима Уолза.

60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность третий срок подряд.

Накануне Харрис набрала 99% голосов делегатов съезда Демократической партии во время голосования за выдвижение ее кандидатуры на президентских выборах в США.