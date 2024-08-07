Пророссийскому блоку Шора отказали в регистрации на выборах и референдуме в Молдове

Пророссийскому блоку "Победа" беглого олигарха Илана Шора отказали в регистрации для участия в президентских выборах и референдуме в Молдове.

Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) на заседании 7 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно постановлению ЦИК, регистрация блока с названием, схожим с названием другой партии, невозможна. В этом случае название блока "Победа – Victorie" схоже с названием партии, входящей в этот блок – Victorie.

Один из членов ЦИК Вадим Филиппов отметил, что партия Victorie входит в блок и соответственно не является электоральным конкурентом блока. Заместитель председателя ЦИК Павел Постике объяснил, что партия может выйти из блока в дальнейшем и соответственно таким электоральным конкурентом стать.

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Также в постановлении обратили внимание на то, что в блок вошла уже неконституционная партия "Шор", а лидер партии Илан Шор осужден в Молдове на 15 лет.

Блок "Победа" был создан в апреле 2024 года в Москве. В него вошли пять партий, подконтрольных беглому политику, осужденному в Молдове на 15 лет, Илану Шору: неконституционная партия "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Альтернативная сила спасения Молдовы" (FASM) и Victorie. Первый съезд блока состоялся в Москве.

Ранее рассмотрение регистрации блока переносили из-за выявленных технических ошибок в поданных блоком документах.

Подробнее о выборах в Молдове читайте в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.