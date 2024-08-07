Украина в годовщину агрессии РФ против Грузии: Российский империализм остается неизменным

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю 16-й годовщины российской агрессии против Грузии, в котором отметило неизменность кремлевской политики империализма на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД.

В ведомстве отметили, что российская оккупация Абхазии и Цхинвальского региона фактически превратила в серую зону эти грузинские территории.

Несмотря на то, что бои остановились в августе 2008 года, Россия продолжила ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду и другие гибридные методы вмешательства, отметили в МИД.

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"Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении к другим народам, международному праву, международно признанным границам, стремлении восстановить имперское доминирование", – говорится в заявлении.

Украина настаивает, что Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми "независимыми государствами".

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия. Также смотрите прошлогодний влог "ЕвроПравды".