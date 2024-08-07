Блинкен говорит, что переговоры Израиля и ХАМАС "на финальном этапе"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС, которые могут положить конец активным боевым действиям, уже на финальном этапе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.

Блинкен сказал, что переговоры для прекращения огня между Израилем и ХАМАС достигли "финального этапа" и США взаимодействуют с Египтом и Катаром для заключения соглашения.

"Все в регионе должны понимать, что дальнейшие атаки только продолжают конфликт, нестабильность и опасность для всех. А новые атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто достоверно не может предсказать и в полной мере контролировать", – отметил госсекретарь.

Реклама:

Как известно, США подготовились к ожидаемой мести Ирана Израилю, к которой может присоединиться также поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла", действующая на территории Ливана.

Глава Пентагона объявил о передислокации американских войск. Около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке.

Ряд авиакомпаний в последние дни не выполняют рейсы в Ливан, а некоторые – и в Израиль и соседние страны из-за рисков безопасности.