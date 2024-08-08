Украина просит Мексику выполнить ордер МУС на арест Путина в случае его приезда на инаугурацию

Украина обратилась к правительству Мексики с просьбой арестовать правителя РФ Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Об этом говорится в письме, опубликованном на Facebook-странице посольства Украины в Мексике, сообщает "Европейская правда".

В посольстве поблагодарили Мексику за приглашение на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

В посольстве признали тот факт, что Мексика приглашает на инаугурацию представителей всех стран, с которыми у нее есть дипотношения, однако напомнили стране о наличии ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина.

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"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика...

Верим, что Мексика выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого судебному органу ООН в Гааге", – говорится в письме.

Ранее стало известно, что команда новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в координации с министром иностранных дел Хуаном Рамоном де ла Фуэнте начала рассылать приглашения президентам разных стран на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Одно из официальных приглашений поступило Путину.

В марте 2023 года в Международном уголовном суде выдали ордер на арест лидера России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно.