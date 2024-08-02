Сепаратисты в Каталонии поддержали коалиционное соглашение с партией премьера Испании

Рядовые члены сепаратистской Республиканской партии Каталонии (ERC) в пятницу, 2 августа, с незначительным преимуществом поддержали соглашение о создании региональной коалиции с Социалистической рабочей партией, руководящей в центральном правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно решению, коалиционное правительство Каталонии сформируют ERC и социалисты, возглавит его представитель последних Сальвадор Илья. Голосование в каталонском парламенте может состояться уже на следующей неделе.

К переговорам с Социалистической рабочей партией каталонских сепаратистов побудило поражение на региональных выборах в мае, в результате чего лидер ERC и президент региона Пере Арагонес ушел в отставку.

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В то же время положительное решение членов Республиканской партии Каталонии еще не означает успешного формирования коалиции.

Соглашение между социалистами и ERC предусматривает, что Каталония получит автономное право собирать и распоряжаться налогами. Это противоречит фискальной системе Испании, в которой центральные органы власти перераспределяют сборы между регионами.

Такое изменение еще должен утвердить парламент Испании, в котором социалисты во главе с премьером Педро Санчесом при поддержке крайне левых и каталонских партий имеют незначительное большинство. Оппозиция и даже однопартийцы Санчеса критиковали соглашение с ERC.

Сам премьер назвал соглашение с каталонскими сепаратистами "шагом к федерализации" и "хорошей новостью" для Испании.

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