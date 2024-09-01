Министры обороны Чехии и Италии обсудили поддержку Украины

Министр обороны Чехии Яна Чернохова провела встречу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, во время которой, в частности речь шла о поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Кроме того, министры обсудили ситуацию с безопасностью в Африке и на Ближнем Востоке и чешско-итальянское оборонно-промышленное сотрудничество, а также проект приобретения американских самолетов F-35.

Чернохова и Крозетто также обсудили итоги июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

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"Саммит послал четкий сигнал, что наша оборона сильна. Но также очевидно, что необходимо делать гораздо больше. НАТО также необходимо принять новую стратегию в отношении России, которая уже ведет войну против Запада, проводя атаки в киберпространстве и спонсируя теракты и поджоги в наших странах. На юге усиливаются угрозы в Африке и на Ближнем Востоке", – указала Чернохова.

По ее словам, Россия превратила Африку в поле геополитической битвы и подрывает здесь стратегические интересы Европы.

Темой встречи также стал проект приобретения американских самолетов пятого поколения F-35. Правительством Чехии была одобрена покупка 24 самолетов на общую сумму 150 млрд крон.

По словам Черноховой, Чехия также готова обсудить сотрудничество с итальянскими компаниями, в частности с предприятием Leonardo, играющим ключевую роль в европейской оборонной промышленности.

Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.

Он также говорил, что Чехия не накладывает никаких ограничений на использование Украиной своей военной техники, но понимает иначе отношение некоторых союзников к этому вопросу.