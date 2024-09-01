В правительстве Германии объяснили выплату денежной помощи депортированным преступникам

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила в защиту выплаты тысячи евро "денежной помощи" каждому из депортированных в Афганистан преступников.

Ее заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Недавно Германия впервые после прихода талибов к власти в Афганистане депортировала 28 афганских преступников. Среди них есть те, кто совершал сексуальные и насильственные преступления.

Их отправили чартерным рейсом и дали с собой по тысяче евро, что вызвало дискуссии в Германии.

Реклама:

По словам руководительницы немецкого МВД, это стандартная процедура, которая позволяет избежать риска отмены решения судом под предлогом угрозы нищеты для депортированных.

В свою очередь пресс-секретарь министерства внутренних дел Нижней Саксонии рассказала, что о таком размере помощи договорились немецкие федеральные земли.

По ее словам, этих денег депортированным должно хватить на проживание в Афганистане в течение шести-девяти месяцев.

Федеральное правительство Германии также объявило об ужесточении политики предоставления убежища в целом с усилением контроля и депортаций после нескольких резонансных инцидентов с нападениями искателей убежища на людей.