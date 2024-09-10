Госсекретарь США и глава МИД Британии прибудут в Киев в среду

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе посетят Киев в среду.

Об этом сообщило издание The Washington Post и агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Журналисты WP, со ссылкой на слова Блинкена, который сейчас находится в Великобритании, сообщили, что визит запланирован на среду.

В то же время агентство Reuters отметило, что Лэмми заявлял об их совместной поездке в Киев на этой неделе.

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Чиновники на конференции заявили, что они едины во мнении о необходимости противостоять влиянию Ирана на Ближнем Востоке и в Украине, передают журналисты обоих изданий.

"Мы полностью согласны с необходимостью противостоять злонамеренной деятельности Ирана в регионе и за его пределами", – заявил глава британского МИД,

Он акцентировал, что сейчас мир наблюдает "тревожную картину усиления поддержки Ираном незаконной группировки Кремля", и проинформировал, что 10 сентября чиновники обсудили совместное стремление привлечь Тегеран к ответственности за подрыв глобальной стабильности.

В то же время Блинкен подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.

Напомним, 6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.

В Совете нацбезопасности Белого дома отмечали, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.