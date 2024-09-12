Блинкен прокомментировал возможность сбивания Польшей российских воздушных целей

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка стоит на стороне Польши, когда речь идет о нарушении воздушного пространства российскими целями.

На этом он акцентировал во время встречи с главой польского Министерства иностранных дел Радославом Сикорским, его слова цитирует tvn24, передает "Европейская правда".

Журналисты спросили у Блинкена, спрашивала ли польские власти в США о возможности сбивать российские объекты, летевшие из России.

На это он отметил, что когда речь идет о нарушении воздушного пространства, то "мы стоим на стороне Польши, которая имеет право на самооборону".

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Билнкен напомнил о "железном обязательстве по 5 статье Североатлантического договора".

"Президент Байден во время визита в Польшу сказал, что США будут защищать каждый дюйм польской земли", – акцентировал госсекретарь.

В свою очередь Сикорский заявил, что вопрос о нарушении российскими ракетами территории НАТО "никуда не исчезнет", и очень часто речь идет об объектах, над которыми Москва теряет контроль.

"Недавно у нас были инциденты в Латвии и Румынии, также мы слышим, что белорусы сбивают беспилотники перед тем, как они пролетят над нашей территорией", – добавил польский министр.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В МИД Польши уточнили, что Сикорский выразил свое мнение, а не позицию правительства.

Между тем жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.