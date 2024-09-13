В партии Шольца начали звучать голоса за поиск другого кандидата на пост канцлера

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца начали звучать предложения исключить его из избирательного списка на национальных выборах в следующем году и заменить более популярным политиком.

Об этом говорится в публикации Financial Times, пишет "Европейская правда".

По данным социологического института Forschungsgruppe Wahlen, ни один канцлер со времени объединения Германии в 1990 году не имел такого низкого рейтинга поддержки. Опрос Forschungsgruppe Wahlen на прошлой неделе показал, что 77% считают Шольца "слабым лидером", который не может добиться своего.

В партии Шольца считают, что на следующих выборах его можно было бы заменить другим, более популярным кандидатом – например, министром обороны Борисом Писториусом или Анке Релингер, премьером земли Саар.

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"В парламентской партии многие люди указывают на то, как (президент США) Джо Байден освободил место для Камалы Харрис, и спрашивают, не может ли это стать прецедентом для нас", – сказал один из депутатов СДПГ. "Глядя на его результаты в опросах, вы можете понять, почему", – добавил он.

Одним из возможных толчков к выступлениям против Шольца как кандидата на выборах могут стать выборы 22 сентября в Бранденбурге, земле, которой СДПГ руководит с момента воссоединения.

В последние дни партия набирает обороты в опросах, сокращая отставание от "Альтернативы для Германии", которая находится на первом месте. Но если в день голосования что-то пойдет не так и она потеряет власть, это будет крайне плохой новостью для Шольца.

Сторонники Шольца говорят, что обвинения в слабом лидерстве несправедливыми и преуменьшают трудности управления альянсом трех коалиционных партий с резко отличающимися идеологиями.

Йенс Циммерманн, депутат от СДПГ, считает, что Шольц поведет партию на национальные выборы в следующем году и победит, "потому что его оппонентом будет Фридрих Мерц". Личный рейтинг Мерца остается упорно низким, несмотря на широкое народное недовольство правительственными партиями.

Один из последних опросов показал, что уровень удовлетворенности правительственной коалицией в Германии опустился до 16% – самого низкого показателя с начала ее работы в конце 2021 года.

В случае, если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, социал-демократы Шольца могли бы получить 15% голосов, "Зеленые" – только 11%, что является их самым низким результатом с апреля 2018 года, а Свободная демократическая партия с 4% вообще бы не прошла в Бундестаг.

Несмотря на это, Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию к победе на выборах в сентябре 2025-го.