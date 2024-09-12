Сикорский о разрешениях на удары по РФ: Стойкость Украины не бесконечна

Украина должна получить разрешение бить вглубь России, а ее стойкость – не бесконечна.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский французской газете Le Monde, передает "Европейская правда".

В последние недели активизировались переговоры о разрешении Украине на использование против России ракеты большой дальности. Глава МИД Польши считает, что это решение – не только в украинских интересах, но и в польских.

"Стойкость Украины не бесконечна", – подчеркнул он.

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Сикорский считает, что Запад не должен рассчитывать только на украинские Силы обороны для отражения атак России.

Он акцентировал, что по международному праву Украина является жертвой незаконной агрессии и поэтому имеет право защищаться, нанося удары по территории врага.

Польша также хочет защитить своих граждан и свое воздушное пространство от российских ракет и беспилотников, подчеркнул он.

"Я не понимаю, почему Украина не может сбивать бомбардировщики, которые выпустили эти ракеты, или нанести удары по авиабазам, с которых они были запущены. Мне кажется, что это вполне оправданная военная цель", – считает глава польского МИД.

Кроме этого, он добавил, что Польша должна сбивать ракеты над Украиной, которые приближаются к воздушному пространству страны.

Заметим, накануне состоялась встреча президента Владимира Зеленского с главами дипломатии США и Великобритании, где он изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.

Издание The Guardian сообщало, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.