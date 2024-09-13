В ЕС прокомментировали запугивания Путина о прямом участии Европы в войне

В ЕС заявили, что запугивание российского лидера Владимира Путина о втягивании НАТО и европейских стран в войну в случае использования западных дальнобойных ракет на российской территории не изменит позиции Евросоюза относительно поддержки Украины.

Об этом на брифинге в пятницу сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет "Европейская правда".

В четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

"Путин регулярно делает много ложных комментариев. И факт заключается в том, что это он начал войну против Украины... Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции до тех пор, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа", – сказал Стано.

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Он пообещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную поддержку.

"Дискуссии относительно ослабления ограничений на использование оружия, предоставленного странами-членами, продолжаются. Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, которые предоставляют оружие", – сказал Стано.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

Ранее издание The Guardian сообщило, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow.