Сейм Польши окончательно отменил противоречивую реформу Конституционного суда времен "ПиС"

Польский Сейм в пятницу, 13 сентября, окончательно принял поправки в законодательство, призванные отменить введенные предыдущей властью "Права и справедливости" изменения в Конституционный суд, раскритикованные ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Принятые Сеймом Польши поправки предусматривают, среди прочего, новую процедуру избрания судей Конституционного трибунала: их должны поддержать три пятых польских парламентариев, а не абсолютное большинство, что увеличивает вес оппозиции в процессе.

Кандидаты в судьи Конституционного трибунала Польши также не могут в течение предыдущих четырех лет быть депутатами, сенаторами, членами Европейского парламента, правительства или политической партии.

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Другие пункты касаются переходных положений, которые отменяют действующие – принятые при правлении "Права и справедливости" – законы, касающиеся функционирования Трибунала.

Вместе с принятым в марте постановлением утвержденные законодательные положения составляют пакет комплексной реформы Конституционного трибунала, который внесло действующее правительство Дональда Туска.

Принятые парламентом законы еще должен подписать президент Анджей Дуда, который конфликтует с нынешним правительством.

Новая польская власть обвиняет предшественников в лице "Права и справедливости" в том, что их судебная реформа привела к политизации Конституционного трибунала и незаконным назначениям его судей, в частности председателя Трибунала Юлии Пшилебской.

После первых шагов нового правительства Польши по исправлению ситуации Европейская комиссия разблокировала для страны доступ к 137 миллиардам евро из фондов ЕС.

Больше об этом читайте в статье Суд склоняют к перезагрузке: как Дональд Туск решает конституционный кризис в Польше.