Суд ЕС аннулировал штраф Еврокомиссии на 1,49 млрд евро против Google

Общий суд Европейского Союза в среду отменил штраф в размере 1,49 млрд евро, наложенный Европейской комиссией на американскую технологическую компанию Google за недобросовестную конкуренцию в сфере интернет-рекламы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении суда.

Вторая высшая судебная инстанция ЕС решила, что ЕК не предоставила достаточных доказательств того, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением в сфере рекламы в поисковых системах с помощью рекламного сервиса AdSense.

Американская информационно-технологическая компания Microsoft подала жалобу в ЕК по этому сервису в 2009 году, и комиссия начала официальное расследование в 2016 году.

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С другой стороны, в 2019 году ЕК оштрафовала компанию на 1,49 млрд евро, признав, что Google и ее материнская компания Alphabet нарушили правила конкуренции ЕС, установив ограничительные нормы в контрактах с веб-сайтами, которые используют AdSense, таким образом отказывая конкурентам Google в размещении своей рекламы на этих сайтах.

Но Общий суд заявил в среду, что комиссия не доказала, что контракты Google препятствовали инновациям, наносили ущерб потребителям или помогали компании сохранять и укреплять свое доминирующее положение на рынках поисковой рекламы в интернете.

"Общий суд поддержал большинство выводов комиссии, но отменил решение, которым комиссия наложила на Google штраф в размере почти 1,5 млрд евро, среди прочего, на основании того, что она не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства в своей оценке продолжительности действия положений контракта, которые комиссия признала неправомерными", – говорится в сообщении суда.

Напомним, 10 сентября Суд Европейского Союза отклонил последнюю апелляцию компании Apple против решения Еврокомиссии о возвращении Ирландии 13 млрд евро неуплаченных налогов, поставив точку в многолетнем споре.

Также 10 сентября Суд Европейского Союза поддержал антимонопольный штраф в отношении Google в размере 2,4 млрд евро.