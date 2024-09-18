В ЕП хотят приостановить участие в "Шенгене" Венгрии, которая упростила въезд для россиян

В Европейском парламенте в среду, 18 сентября, состоялись дебаты относительно решения Венгрии упростить въезд для россиян и белорусов, где в частности призвали в ответ приостановить венгерское членство в Шенгенской зоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Во время дебатов представитель Еврокомиссии Стелла Кириакидис отметила, что Венгрия упростила въезд для двух враждебных к ЕС стран, что на фоне усиления российского саботажа в Европе вызывает вопросы.

Она напомнила, что Еврокомиссия дважды обращалась к венгерским властям с запросами относительно венгерских мер, поскольку они до сих пор не понимали, почему это было необходимо.

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Выступающие евродепутаты – от правоцентристской Европейской народной партии до социалистов и "Зеленых" – в целом раскритиковали венгерские меры.

Венгерский евродепутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиции" Чаба Мольнар утверждал, что венгерское правительство открыло двери для шпионов, "спящих агентов" и военных преступников.

Главный докладчик от либералов Фабьен Келлер заявила, что Европейская комиссия не отреагировала адекватно, и поэтому призвала Совет ЕС и государства-члены "рассмотреть вопрос о приостановлении членства Венгрии в Шенгенской зоне".

Представитель "мягких" евроскептиков из "Европейских консерваторов и реформистов" Мачей Вонсик настаивал на том, что не должно быть никакого ослабления санкций против России, в том числе и визовых, заявив, что "путинская Россия должна быть изолирована".

Напомним, в июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.