Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, встретится ли он с украинским президентом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое состоится на следующей неделе, Трамп сказал: "Наверное, да".

В то же время больше деталей политик не предоставил.

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Агентство добавило, что в течение последних месяцев другие мировые лидеры, которые посещали США для встреч на высшем уровне, также имели встречи с Трампом.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.

Также ранее Зеленский рассказал некоторые подробности из своего "плана победы", который он планирует показать президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.