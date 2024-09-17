Парламент Грузии принял дискриминационный пакет законов "против ЛГБТ-пропаганды"

Парламент Грузии принял в третьем чтении законодательный пакет о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", раскритикованный ЕС и Советом Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Formula News.

84 депутата поддержали документ.

Правящая "Грузинская мечта" утверждает, что этим пакетом она хочет "защитить семейные ценности", но на самом деле он ограничивает права ЛГБТ-сообщества и вводит цензуру. Венецианская комиссия подготовила критический отчет по законопроекту.

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Пакет состоит из 19 законопроектов и, среди прочего, предусматривает ограничение свободы собраний и цензуру СМИ. Основной частью законодательного пакета является законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а остальные 18 являются производными от него. Изменения вносятся в различные законы, гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательство об образовании и тому подобное.

В рамках этой же гомофобной и пропагандистской инициативы "Грузинская мечта" планирует провести конституционные изменения, для чего им нужно конституционное большинство, которого у них нет. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, именно поэтому они решили принять закон на данном этапе, для чего у них есть достаточное большинство. Что касается конституционных изменений, то они планируют их после выборов, в случае получения конституционного большинства в парламенте.

"Грузинская мечта" хочет добавить в статью 30 Конституции Грузии, которая рассматривает семью как союз между мужчиной и женщиной, третий абзац следующего содержания: "Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным правом Грузии".

Напомним, после принятия пакета во втором чтении уполномоченный Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти опубликовал письмо, которое направил спикеру парламента Грузии, с призывом отказаться от принятия законопроекта "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".

В ЕС выразили сожаление по поводу принятия проекта во втором чтении и призвали Грузию полностью пересмотреть его.

Похожие инициативы появились также в Словакии и Болгарии, что грозит им конфликтом с Брюсселем.