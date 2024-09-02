Ультраправые "друзья Путина" хотят досрочных выборов в Германии и отставки Шольца

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) призывает к новым федеральным выборам и отставке канцлера Олафа Шольца от Социал-демократической партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Избиратели также хотят новых федеральных выборов. Мы готовимся к этому", – заявила сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.

"Соответственно, канцлер Олаф Шольц должен осознать последствия, упаковать чемоданы и освободить свои места вместе со своими партнерами по коалиции", – сказала она.

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По ее словам, избиратели хотят другого правительства.

Вайдель предостерегает от игнорирования воли избирателей в Тюрингии и Саксонии.

В своей первой реакции на земельные выборы канцлер Германии Олаф Шольц призвал к формированию "стабильных правительств без правых экстремистов".

По предварительным данным избирательной комиссии, "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – ХДС – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "АдГ" вторая с 30,6%.

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