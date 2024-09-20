В Польше задержали бывшего адвоката российского олигарха Березовского

В Польше в рамках расследования нападений на представителей российской оппозиции задержали бывшего адвоката российского олигарха Бориса Березовского.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сначала информация об аресте начала появляться на российских ресурсах. Корреспондент издания получил подтверждение в Национальной прокуратуре, что это соответствует действительности и Анатолия Б. действительно взяли под арест.

Бывшего адвоката задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности в рамках расследования нападений на представителей российской оппозиции, в том числе избиение соратника Навального Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года. Тогда же весной в Польше задержали первых двух подозреваемых.

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Также прокуратура Польши расследует преступление, направленное против заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушко.