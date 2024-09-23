Правительство Британии хочет привлечь геймеров в армию

Министр обороны Великобритании Джон Гили анонсировал планы по рекрутингу геймеров в Вооруженные силы стран, чтобы те помогали усиливать киберзащиту.

Об этом он сказал на ежегодном съезде британской Лейбористской партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В своей речи Гили объявил о планах привлечь компьютерных геймеров к новым усилиям по киберзащите, утверждая, что "если вы лучший геймер – вы нужны своей стране" и что британской армии не хватает операторов беспилотников.

"Вы можете видеть, как меняется характер войны в Украине, где сочетание артиллерии и беспилотников вызывает подавляющее большинство жертв", – отметил он.

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"Навыки, которыми обладают операторы беспилотников, во многом совпадают с навыками, с которыми некоторые из наших лучших воинов в гражданской жизни хорошо справляются", – добавил глава Минобороны Британии.

Также Гили объявил об ослаблении медицинских противопоказаний к службе в армии: люди с астмой и акне уже не будут считаться непригодными.

Эти шаги являются попыткой нового правительства Британии исправить дефицит кадров в Вооруженных силах и исправить ситуацию, которая, по словам лейбористов, "гораздо хуже, чем мы думали".

По последним данным Министерства обороны Британии, в регулярной армии страны сейчас служат 74 296 военнослужащих, по сравнению с 79 330 в октябре 2019 года.

В июле новое лейбористское правительство Великобритании объявило о начале Стратегического оборонного обзора Вооруженных сил, призванного проверить их готовность к противостоянию нынешним угрозам.