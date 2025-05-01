Kyiv Post: Трамп готовит первую продажу оружия Украине на $50 млн

Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

В среду, 30 апреля, администрация Трампа якобы проинформировала Конгресс о намерении одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более. Сообщение подали по закону о контроле экспорта вооружений.

Речь идет о продаже товаров военного назначения, в том числе технических данных, и некоторых услуг.

Это первый такой шаг за второй срок Трампа.

За период с 2015 по 2023 год США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт в Украину товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.

"Все решения по механизму прямых коммерческих продаж "тихие" – их не анонсируют публично... Новость заключается в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп полностью отрежет Украину от поставок", – сказал Колби Бадвор из исследовательской группы Tochnyi корреспонденту Kyiv Post в Вашингтоне.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за 15 млрд долларов, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

Трамп тогда отреагировал намеком, что Владимир Зеленский "начал войну".

Также 30 апреля официально объявили, что Украина и США подписали "соглашение о недрах".

Первый вице-премьер Юлия Свириденко рассказала о ключевых положениях финального документа, который, по ее словам, отвечает интересам Украины и евроинтеграционному курсу.