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Kyiv Post: Трамп готовит первую продажу оружия Украине на $50 млн

Новости — Четверг, 1 мая 2025, 09:17 — Мария Емец

Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

В среду, 30 апреля, администрация Трампа якобы проинформировала Конгресс о намерении одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более. Сообщение подали по закону о контроле экспорта вооружений.

Речь идет о продаже товаров военного назначения, в том числе технических данных, и некоторых услуг.

Это первый такой шаг за второй срок Трампа.

За период с 2015 по 2023 год США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт в Украину товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.

"Все решения по механизму прямых коммерческих продаж "тихие" – их не анонсируют публично... Новость заключается в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп полностью отрежет Украину от поставок", – сказал Колби Бадвор из исследовательской группы Tochnyi корреспонденту Kyiv Post в Вашингтоне.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за 15 млрд долларов, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

Трамп тогда отреагировал намеком, что Владимир Зеленский "начал войну".

Также 30 апреля официально объявили, что Украина и США подписали "соглашение о недрах".

Первый вице-премьер Юлия Свириденко рассказала о ключевых положениях финального документа, который, по ее словам, отвечает интересам Украины и евроинтеграционному курсу.

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