Министры иностранных дел Словакии и Венгрии встретились с Лавровым

Главы МИД Словакии и Венгрии Юрай Бланар и Петер Сийярто провели переговоры в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, как он сам рассказал в Facebook, встретился с Лавровым и обсудил с ним, среди прочего, "словацкие интересы в сфере энергетической безопасности".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто также провел переговоры с Лавровым в среду, сообщило агентство MTI.

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Словакия вместе с Венгрией в настоящее время являются единственными странами Европейского Союза, которые в значительной степени приспосабливаются к России, несмотря на ее агрессию против Украины.

По словам Бланара, он встретился с Лавровым по просьбе российской стороны.

"Мы в первую очередь обсудили интересы Словакии в сфере энергетической безопасности. Это касается ядерного топлива, имеющихся нефти и газа. В интересах Словакии сохранить существующие коридоры для их транзита, даже если мы работаем над их диверсификацией", – сообщил Бланар.

"Я также повторил последовательную позицию Словакии по конфликту в Украине, подчеркнув нарушение международного права и необходимость поиска мирного решения", – отметил словацкий министр, добавив, что другие мировые державы также должны гарантировать "справедливый и устойчивый мир".

Будапешт в свою очередь заявил, что "поддержка отношений с Россией и развитие сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, отвечает интересам Венгрии".

По словам Сийярто, "министр иностранных дел России всегда пытался удовлетворить требования венгерского правительства, был позитивно настроен и открыт к решению важных вопросов, касающихся обеих сторон".

В заявлении также говорится, в частности, о том, что министр подтвердил "мирную позицию" Венгрии и надежду на "прекращение огня, мирные переговоры и окончание войны".

Бланар и Сийярто также встречались с Лавровым в марте на региональном форуме в Турции, за что их раскритиковали, в частности, партнеры из Вышеградской группы. Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о приостановлении чешско-словацких межправительственных консультаций вскоре после упомянутой встречи.

Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда обратил внимание, среди прочего, на то, что встреча с Лавровым состоялась в день похорон российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в исправительной колонии в Сибири в феврале.

С тех пор как новое правительство Роберта Фицо вступило в должность в октябре прошлого года, Братиславу критиковали за ее позицию относительно войны или за прекращение военной помощи Киеву из государственных запасов.

До этого времени единственной страной, которая поддерживала тесные отношения с Россией, была Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.