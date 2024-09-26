Байден объявил о почти $8 млрд на оружие для Украины, включая Patriot и авиабомбы JSOW

Президент США Джо Байден объявил о резком увеличении помощи для Украины в сфере безопасности, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти 8 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении Байдена, сообщает "Европейская правда".

Байден сделал объявление по случаю ожидаемого в четверг визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Он отметил достижения Украины в войне, но добавил, что впереди еще много работы.

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"Именно поэтому сегодня я объявляю о резком увеличении помощи Украине в сфере безопасности и ряде дополнительных мер, которые помогут Украине победить в этой войне", – заявил президент США.

В частности, Байден поручил Министерству обороны выделить весь остаток средств на помощь в сфере безопасности, которые были выделены Украине до конца срока его пребывания в должности.

"В рамках этих усилий Министерство обороны выделит остаток средств Инициативы помощи в сфере безопасности Украине до конца этого года.

Я также санкционировал 5,5 млрд долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий и чтобы моя администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы", – заявил Байден.

Также Минобороны США объявило о выделении 2,4 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, которая обеспечит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в техническом обслуживании и поддержке.

"С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW", – заявил Байден.

Как отмечает Defense Express, AGM-154 JSOW – это малозаметная высокоточная планирующая бомба общим весом около 500 кг. Это не крылатая ракета, которая имеет дальность полета в несколько сотен километров и предназначена для поражения тыловых объектов, а авиабомба для сброса на дальность до 130 км, в случае высотного полета

"С целью дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею ЗРК Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot", – сообщил также президент США.

По его словам, это является продолжением моего решения, принятого ранее в этом году, о перенаправлении американского экспорта средств противовоздушной обороны в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ.

Кроме того, в среду США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 375 млн долларов.

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