Байден сообщил дату встречи формата "Рамштайн" на уровне лидеров

Президент США Джо Байден возглавит встречу Контактной Группы по вопросам обороны Украины, которая состоится 12 октября в Германии.

Об этом говорится в сообщении Белого дома после встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"12 октября 2024 года президент Байден проведет в Германии заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины" на уровне лидеров, где оба лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнерами дополнительную помощь для Украины", – говорится в сообщении.

"Президент Байден полон решимости предоставить Украине поддержку, необходимую для победы", – добавили в Белом доме.

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Байден также объявил о своем решении увеличить американскую помощь Украине в сфере безопасности, а Зеленский представил свой план достижения победы над Россией.

Сообщается, что лидеры на встрече обсудили дипломатические, экономические и военные аспекты плана Зеленского и поручили своим командам начать интенсивные консультации относительно следующих шагов.

Как сообщалось, президент США Джо Байден перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.

Ранее Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами "плана победы".