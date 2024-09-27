Президент Финляндии считает, что Украина станет членом НАТО только после вступления в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сначала должна стать членом ЕС и только после этого сможет присоединиться к НАТО.

Об этом Стубб сказал на Хельсинкском форуме по безопасности, сообщает "Европейская правда",

Стубба спросили, реалистично ли ожидать, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО до конца года.

"До конца года, я думаю, это нереалистично", – ответил финский президент. Он добавил, что считает приглашение Украины в НАТО реалистичным в долгосрочной перспективе.

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Затем он поделился своим мнением о том, в каком порядке Украина будет присоединяться к западным альянсам.

"Я думаю, что своеобразной последовательностью будет: первое – членство в ЕС, второе – членство в НАТО", – добавил он.

По оценкам Стубба, сначала с Украиной будут согласованы договоренности по безопасности, которые по состоянию на сегодня заключены с более чем 20 странами, потом Украине следовало бы договориться о двусторонних гарантиях безопасности с такими странами, как США, Великобритания или Франция, после чего Украина может стать членом ЕС и только потом – членом НАТО.

Позицией Финляндии, подчеркнул он, является поддержка членства Украины в НАТО. "Но время должно быть правильным. Мы все знаем, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО", – заявил финский президент.

"Не привязывайте все к получению приглашения сейчас. Это случится. Это последовательный процесс. Россия хочет любой ценой избежать приближения НАТО к ее границам. Они получила Финляндию, она получит Украину и все те страны, которые хотят присоединиться к Альянсу", – добавил он.

Стубб отверг предположение, что Россия сможет таким образом войной удерживать Украину от членства в НАТО, поскольку, по его словам, война рано или поздно все равно закончится.

Предыдущий глава МИД Дмитрий Кулеба считал возможным приглашение Украины в НАТО еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает реалистичным прогноз, что Украина может вступить в Евросоюз к 2030 году.