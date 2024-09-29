Зеленский отказался обсуждать вопрос увольнения посла в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос увольнения послов он может обсуждать только со спикером украинского парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Fox News.

Зеленский комментировал ультимативное требование спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

"Я президент Украины и я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это в Конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, со всем уважением", – сказал он.

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Как известно, ранее на этой неделе Джонсон обнародовал письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями в адрес Украины.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсона назвал событие во время визита президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

Он заявил, что посол Маркарова организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".

Поэтому Джонсон заявил, что "республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США", и повторил требование к Зеленскому о том, что посол Украины "должна быть немедленно уволена с должности".

По словам Зеленского, кандидат в президенты Дональд Трамп во время встречи с ним не поднимал вопрос визита в Пенсильванию. "Я был в Юте, я был в Пенсильвании. Это было в разное время и не касалось выборов. Я не хочу втягивать нас в избирательный период в США", – заявил он.

Он подчеркнул необходимость двухпартийной поддержки и сказал, что встречался с представителями обеих партий, а также благодарил обычных американцев за поддержку.