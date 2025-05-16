СМИ: на переговорах в Стамбуле россияне угрожали Украине "вечной войной"

В ходе переговоров в турецком Стамбуле представители РФ угрожали украинской делегации "вечной войной".

Об этом телеканалу Sky News рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Источник из украинской делегации сказал, что россияне не готовы обсуждать технические детали прекращения огня и ждут одобрения от высшего руководства.

Между тем обозреватель издания The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский угрожал захватить также Сумскую и Харьковскую области.

В частности, источник журналиста рассказал, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня, только если Украина уйдет из четырех "аннексированных" областей, которые она даже не полностью контролирует.

Ранее украинский источник сообщил, что Москва выдвинула "нереалистичные" и "выходящие за рамки всего, что когда-либо обсуждалось", требования во время переговоров.

Сообщалось, что среди требований России – вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.