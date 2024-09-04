Кулеба видит возможность приглашения Украины в НАТО до саммита в 2025 году

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО еще до саммита Альянса в Нидерландах в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Европейская правда".

"Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году", – сказал Кулеба.

По его словам, если есть политическая воля, то путь для этого даже не надо искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".

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"Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США", – подчеркнул министр.

Глава МИД уточнил, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.

"Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получить такое приглашения уже сейчас", – отметил глава МИД.

Напомним, вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина присоединится к Североатлантическому альянсу суверенной и независимой страной в пределах границы 1991 года и другие варианты не обсуждались.

"ЕвроПравда" еще в прошлом году разбирала предложение вступления Украины в НАТО "частями" и объясняла, в чем кроется ее опасность.

Украинские власти признавали, что Альянс не направит Киеву приглашение о вступлении до завершения войны.

В то же время недавно президент Чехии Петр Павел заявил, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от того, контролирует ли Киев всю территорию.