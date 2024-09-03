Женщины чаще выбирают кандидатуру Харрис, чем Трампа

Американский вице-президент Камала Харрис увеличила разрыв с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом среди женщин, а это может стать ключевым фактором на предстоящих выборах.

Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на результаты ряда опросов, передает "Европейская правда".

По результатам опроса ABC News/Ipsos, Харрис опередила Трампа среди женщин с отрывом в 54% до 41%, республиканец же опередил вице-президента с результатом 51% против 46% среди мужчин.

Журналисты отметили, что перед Национальным съездом Демократической партии в прошлом месяце Харрис опережала Трампа на 6% среди этой демографической группы.

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Среди взрослых и зарегистрированных избирателей Харрис опередила Трампа с соотношением 50% к 46%, а среди потенциальных избирателей Харрис опередила Трампа с результатом 52% к 46%. По индексу опросов The Hill и Decision Desk HQ, Харрис опережает Трампа на 4,1 пункта по всей стране.

В то же время по результатам нового опроса, после съезда Демократической партии Харрис не увидела значительного роста общей поддержки, хотя и сохранила незначительное преимущество над Трампом в общенациональном рейтинге.

Напомним, 30 августа сообщалось, что Харрис лидирует или идет рядом с Трампом в каждом из семи ключевых штатов, которые, как считается, будут решать судьбу выборов.

Как известно, Харрис на съезде демократов 19-22 августа символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента США.

Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

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