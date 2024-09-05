Италия по требованию ЕС выставит на продажу концессии на пляжные клубы до июня 2027 года

В среду, 4 сентября, Италия утвердила план выставления 28 000 концессий на прибыльные пляжные бары и клубы на торги до июня 2027 года, что стало долгожданным ответом на требование Европейского Союза к Риму открыть этот сектор для новичков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Предприятия, которые сдают напрокат зонтики и продают еду на 7500-километровом побережье Италии, традиционно являются небольшими семейными предприятиями, которые передают лицензии из поколения в поколение.

Многие итальянцы рассматривают морские прогулки как летний ритуал, а пляжные клубы, по данным консалтинговой компании Nomisma в 2023 году, приносят в Италии около 2,1 млрд евро дохода в год.

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Предприниматели, которые хотят получить свою долю в этом бизнесе, говорят, что их несправедливо не допускают к нему. Нынешние владельцы концессий утверждают, что семейные операторы снижают расходы для отдыхающих и предотвращают попадание драгоценных пляжей в руки крупных сетей, которые могут не уважать местные традиции.

Пляжные клубы, где туристы иногда платят более 30 евро в день за аренду шезлонга и зонтика, кое-где открылись на два часа позже 9 августа, поскольку менеджеры .

В 2006 году ЕС обязал Италию провести публичные тендеры на получение пляжных лицензий, но итальянские правительства, сменявшие друг друга, несмотря на давление со стороны Брюсселя, медлили с этим вопросом.

Согласно законодательству, одобренному в среду, существующие лицензии на ведение бизнеса на побережье будут оставаться действительными до сентября 2027 года, говорится в заявлении офиса премьер-министра Джорджии Мелони.

Конечный срок может быть перенесен на март 2028 года, если существуют "объективные причины" для задержки тендерного процесса.

Операторы, которые потеряют свои концессии, будут иметь право на компенсацию от нового владельца.

Итальянские власти будут оценивать заявки по таким критериям, как то, получал ли участник тендера основной доход от концессии на пляже в течение предыдущих пяти лет, что может помочь некоторым нынешним операторам сохранить свои лицензии.

По последним данным Счетной палаты Италии, правительство получало в среднем 102 млн евро в год от операционных лицензий в период с 2016 по 2020 год.

Напомним, в прошлом году Суд ЕС вынес решение, что власти Италии не могут позволить пляжным клубам сохранять контроль над песчаным побережьем до 2033 года.

Пляжи являются острым политическим вопросом в Италии, который ранее вызвал столкновения в коалиционном правительстве во главе с бывшим премьер-министром Марио Драги, который хотел продлить концессии только до конца 2023 года.