США, Британия и страны ЕС подпишут первое международное соглашение об использовании ИИ

5 сентября открывается для подписания первое юридически обязательное международное соглашение по искусственному интеллекту, заключенное между странами, включая членов Европейского Союза, США и Великобританию.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Совета Европы, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, ранее инициативу поддержала правозащитная организация Совета Европы, которая работала над созданием конвенции в течение нескольких лет.

Эта Конвенция будет сосредоточена на управлении рисками, возникающими в связи с использованием систем ИИ, с одновременной поддержкой инноваций в этой сфере. Ее приняли еще в мае после длительных обсуждений с участием 57 стран.

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Министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд подчеркнула важность этого соглашения. Она акцентировала, что эта Конвенция – важный шаг к тому, чтобы "новые технологии можно было использовать без разрушения древнейших ценностей, таких как права человека и верховенство права".

Отмечается, документ сосредотачивается на защите тех, кто пострадал от использования систем искусственного интеллекта. Конвенция действует отдельно от Закона ЕС об ИИ, который вступил в силу 1 августа.

Журналисты добавили, что подписанты соглашения будут иметь право внедрять законодательные и административные меры для выполнения положений конвенции.

Ранее команда по стратегическим коммуникациям правительства Эстонии решила искать в свой состав еще двух экспертов в связи с распространением технологий искусственного интеллекта и их использования в том числе для кампаний дезинформации.

Накануне в Нидерландах регулятор по защите данных наложил 30,5 млн евро штрафа на американскую компанию Clearview AI, которая, как утверждается, собрала незаконную базу данных с миллиардами фотографий людей.