СМИ: У Байдена пытаются спасти миллиарды долларов для ВСУ, которые могут "сгореть" 30 сентября

Администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать более 6 миллиардов долларов военной помощи Украине до 30 сентября, согласно нескольким источникам, знакомым с этим вопросом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Reuters.

Президентские полномочия по изъятию вооружений (PDA), ключевой компонент пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, принятый в апреле, позволяет президенту передавать оборонные товары и услуги из американских запасов в ответ на чрезвычайные ситуации.

PDA был основным механизмом, который администрация Байдена использовала для поставки оружия в Украину.

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Недавно, 23 августа, администрация объявила о новом пакете военной помощи на сумму 125 миллионов долларов, включающем ракеты противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Однако большая часть из 7,8 миллиарда долларов, предусмотренных законопроектом, который Байден подписал в апреле, не была использована, что заставляет чиновников искать способ сохранить оставшиеся 6 миллиардов долларов, поскольку приближается крайний срок – 30 сентября, то есть конец 2024 финансового года – для их использования.

Источники, близкие к переговорам, сообщили Reuters, что Государственный департамент надеется включить продление полномочий в Постоянную резолюцию – краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать шатдауна 30 сентября.

Помощники конгрессменов, пожелавшие остаться анонимными, чтобы обсудить текущие переговоры, настаивают на том, что решение будет найдено, учитывая сильную двухпартийную поддержку помощи Украине.

Источники в Конгрессе заявили, что не до конца понятно, почему поток оружия в Украину замедлился в этом году, но сказали, что это частично связано с обеспокоенностью Министерства обороны США тем, что его собственные запасы истощаются, поскольку оружейная промышленность борется с проблемами в цепочке поставок.

Законодатели, которые поддерживают Украину из обеих партий, подчеркнули важность продолжения поддержки.

Пока продолжаются переговоры с Конгрессом, администрация рассматривает запасной план, по которому Государственный департамент сделает существенное заявление о помощи до 30 сентября, фактически потратив оставшиеся 6 миллиардов долларов до завершения срока действия программы.

По словам источников, согласно этому резервному плану, сроки поставки оружия и оборудования будут продлены, что позволит более постепенно передавать ресурсы Украине.

Помощники конгрессменов и представители администрации также отмечают, что есть еще один доступный ресурс: около 3 миллиардов долларов, выделенных в рамках полномочий PDA в результате бухгалтерской ошибки Пентагона, остаются доступными для помощи Украине. Срок действия этих полномочий не заканчивается.

Напомним, сразу несколько общественных организаций США обратились в Госдепартамент с просьбой не упустить возможность использовать для помощи Украине остальные 6,2 миллиарда долларов, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий, но только до конца бюджетного года, который истекает 30-го сентября.