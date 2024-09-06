Госдеп США ввел санкции на две организации и два судна, которые вовлечены в экспорт сжиженного газа из России

Государственный департамент США ввел санкции против двух компаний и двух судов, связанных с экспортом сжиженного природного газа в рамках российского проекта "Арктик СПГ 2" (Arctic LNG 2), который уже находится под ограничениями.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте Госдепа США, передает "Европейская правда".

В Госдепе акцентировали, что ограничения касаются компаний Gotik Energy Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD.

Gotik и Plio Energy – зарегистрированный владелец и коммерческий менеджер судна для транспортировки сжиженного природного газа – New Energy. Еще одно судно, которым управляет и которое эксплуатирует Plio Energy, является Mulan.

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Представитель Госдепа Мэтью Миллер объяснил, что New Energy использовала обманчивые практики судоходства.

В частности, по его словам, компания отключила свою автоматическую системы идентификации, для загрузки груза с подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2", перегружая товар с судна на судно LNG/C Pioneer, которое было заблокировано США 23 августа 2024 года.

В заявлении добавили, что санкции ввели в ответ на полномасштабную войну России против Украины, чтобы увеличить глобальные энергетические рычаги влияния на РФ.

Как известно, компании Gotik и Plio Energy внесены в перечень в соответствии с разделом 1(a)(vi)(B) Европейского президентского указа № 14024.

Напомним, накануне сообщалось, что Великобритания и Соединенные Штаты согласились ввести санкции против руководителя "Росатома" Алексея Лихачева.

А ранее Госдеп объявил о мерах в ответ на попытку России вмешаться в президентские выборы, направленные против российских пропагандистов.