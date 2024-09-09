Politico: Еврокомиссаром по вопросам обороны станет друг Украины из Литвы

Представитель Литвы Андрюс Кубилюс, скорее всего, займет должность комиссара по вопросам безопасности, оборонной промышленности и космоса в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Об этом изданию стало известно на основе разговоров с официальными лицами Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейского совета, а также с официальными лицами в различных европейских столицах.

Фон дер Ляйен ранее отмечала, что вновь созданную должность комиссара по вопросам обороны имеет смысл отдать кому-то из Центральной или Восточной Европы.

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Кубилюс – депутат Европарламента, специализирующийся на иностранных делах – является опытным политиком с более чем пятилетним опытом работы на посту премьер-министра, который дважды занимал эту должность.

Он пользуется широким уважением, поскольку провел Литву через финансовый кризис 2008 года. Кубилюс также активно поддерживает Украину.

Он подчеркивал необходимость постоянной военной поддержки Киева, выступая за план, согласно которому западные союзники выделяли бы 0,25 процента ВВП, чтобы помочь победить Россию на поле боя.

Он также призвал заставить Москву оплатить счет за восстановление Украины, используя все замороженные российские активы.

В Вильнюсе он предложил создать правительственный департамент или министерство, полностью посвященное вопросам Украины.

В Литве ранее говорили, что хотели бы для Кубилюса должность еврокомиссара по вопросам обороны.

Сам Кубилюс заявил, что Еврокомиссия в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.

По данным источников, представитель Латвии Валдис Домбровскис будет назначен исполнительным вице-президентом по вопросам "расширения и реконструкции Украины".