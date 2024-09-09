Британия начала аудит своей внешней политики

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о начале трех стратегических аудитов своей внешней политики, призванных усилить позиции страны на международной арене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в британском правительстве.

Аудиты внешней политики Британии, которые будут осуществлять трое внешних экспертов, будут касаться глобального влияния страны, помощи с развитием для других государств и экономической дипломатии.

"Эти обзоры будут способствовать дальнейшему укреплению нашей репутации и связей за рубежом и помогут сформировать международный подход министерства в меняющемся мире", – считает британский МИД.

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Ожидается, что результаты аудитов будут представлены до конца года, а дальнейшая работа над обзором развития продолжится в начале 2025 года, говорится в сообщении.

Действующее лейбористское правительство, которое находится у власти в Британии с июля, ранее заявляло о намерениях перезагрузить отношения с Европейским Союзом и способствовать долгосрочному миру и безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее британское правительство также объявило о стратегическом аудите Вооруженных сил, призванном проверить их готовность противостоять нынешним угрозам.