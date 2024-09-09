МИД предупредил Иран о последствиях передачи России баллистических ракет

В Министерство иностранных дел в понедельник, 9 сентября, вызвали временного поверенного в делах Ирана в Украине Шахрияра Амузегара в связи с сообщениями о возможной поставке иранских баллистических ракет России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил МИД.

Иранскому дипломату выразили "глубокую обеспокоенность" из-за сообщений о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.

Отмечается, что ему "в жесткой форме высказано предупреждение" о "разрушительных и непоправимых последствиях" такого шага для двусторонних отношений. Других деталей МИД не приводит.

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6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.

В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.

В Евросоюзе ранее заявили, что союзники поделились с ним информацией о передаче Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.